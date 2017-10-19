В регионе социально ориентированные НКО научат получать гранты

На площадке Центра развития бизнеса накануне заработало новое окно, предназначенное для представителей некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных задач, в частности, на поддержку материнства и детства, здорового образа жизни, оказание помощи пожилым людям и инвалидам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, по адресу ул. Новороссийская, 15 представители социально ориентированных некоммерческих организаций смогут узнать о том, как пройти регистрацию, на какие меры поддержки могут рассчитывать НКО, каковы условия получения субсидий и участия в конкурсах на предоставление грантов.

- Новая площадка призвана стимулировать развитие некоммерческого сектора, помочь социально ориентированным НКО стать более мощными и эффективными, - отметил вице-губернатор — председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков.

В Волгоградской области сегодня зарегистрировано 3 тысячи социально ориентированных НКО. В 2017 63 из них, реализующих проекты по 11 приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области, из областного бюджета предоставлены субсидии на общую сумму в 5 млн рублей.

Кроме того, 16 НКО стали победителями конкурса президентских грантов - они получат в общей сложности 29 млн рублей.