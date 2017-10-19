В регионе социально ориентированные НКО научат получать гранты
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, по адресу ул. Новороссийская, 15 представители социально ориентированных некоммерческих организаций смогут узнать о том, как пройти регистрацию, на какие меры поддержки могут рассчитывать НКО, каковы условия получения субсидий и участия в конкурсах на предоставление грантов.
- Новая площадка призвана стимулировать развитие некоммерческого сектора, помочь социально ориентированным НКО стать более мощными и эффективными, - отметил вице-губернатор — председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков.
В Волгоградской области сегодня зарегистрировано 3 тысячи социально ориентированных НКО. В 2017 63 из них, реализующих проекты по 11 приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области, из областного бюджета предоставлены субсидии на общую сумму в 5 млн рублей.
Кроме того, 16 НКО стали победителями конкурса президентских грантов - они получат в общей сложности 29 млн рублей.
Между тем, как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на обнародованные данные Волгоградстата, соцально ориентированные НКО в регионе отнюдь не бедствуют. В 2016 году на счета зарегистрированных 2800 таких организаций поступило более 6,6 млрд рублей, из них было потрачено только 4,3 млрд рублей, и лишь около 7% от этой суммы пошли на благотворительность.
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