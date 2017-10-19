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В чем правда, СМИ? Жаркая дискуссия на фестивале молодежи в Сочи
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В чем правда, СМИ? Жаркая дискуссия на фестивале молодежи в Сочи

Сегодня, 11:56ОбществоМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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