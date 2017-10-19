В чем правда, СМИ? Жаркая дискуссия на фестивале молодежи в Сочи
В качестве спикеров на площадке собрались корифеи журналистики и телевидения – телеведущая Светлана Зейналова, главный редактор ТАСС Максим Филимонов, представители канала «Россия 24».
Первой взяла слово Светлана Зейналова - младшая сестра известного корреспондента Ирады Зейналовой.
- Правда у каждого своя. Ложь – это ошибки, а обман – это целенаправленно созданный фейк, - отрезала она.
Далеко ходить не стали и вспомнили недавнюю нашумевшую историю с «путинбургером».
Не так давно репортеры одного из российских СМИ сняли сюжет о лакомстве, которое подается в одном из нью-йоркских ресторанов. Заморское блюдо называлось «путинбургер» - фастфуд, якобы специально включенный в меню заведения ко дню рождения президента России.
Через несколько дней ролик растиражировали едва ли не по всем федеральным каналам. Несмотря на то, что гамбургер с виду был обычным сэндвичем по рецептуре, пикантность придавало патриотичное название.
Заинтересовались не только клиенты, но и журналисты других СМИ. Так автор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев проверил наличие в меню подобного предложения и выяснил, что в действительности «путинбургер» в ресторане не подавался. Миф придумали бармен и официантка заведения и использовали в качестве рекламного хода.
Лжесюжет удалили, а изобретательные сотрудники заведения были уволены. Зато сколько посмотревших поверили в легенду.
- К сожалению, в современном ритме жизни и постоянном информационном потоке времени на проверку информации все меньше и меньше. Отсюда и случаются разные казусы, - сказал главный редактор ТАСС Максим Филимонов.
- Вопрос решим, - отпарировали сотрудники канала «Россия 24», - опирайтесь только на официальные, компетентные источники. Столь популярные соцсети – это недостоверные источники, хоть информации можно «выудить» много.
Как передает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», которому тоже удалось посетить лекцию, студенты предпочли больше прислушаться к мэтрам, нежели задавать вопросы. Каждый приведенный пример мысленно соотносили с новостями, услышанными когда-либо. Решая, фейк ли это? Если да – кому выгодно.
Поставила точку в дискуссии профессор филологии Татьяна Черниговская.
- СМИ создают параллельную реальность, никакой «объективной истины» нет, - заявила она.
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