В 1985 в общении с красивыми девушками языковой барьер не мешал

Бойцы вспоминают минувшие дни: волгоградцы о XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В июле 1985 года у волгоградских журналистов была горячая пора. Начальство задолго до летних месяцев предупредило, чтобы об отпуске мы даже не мечтали: будем выполнять важнейшее партийное поручение. Им оказалось освещение участия делегации нашей области в XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проходил в Москве с 27 июля по 3 августа 1985 года. Тогда не было интернета и мобильной связи, и мы неделю не спали, отчаянно вызванивая участников фестиваля по ночам в гостиницах. Чаще всего телефоны не отвечали, и утром приходилось бежать в обком ВЛКСМ за свежей информацией, чтобы успеть сдать материал в номер…

Фото: x8.net

Несмотря ни на что, это было веселое и интересное время. Эпохальное для СССР событие собрало в столице 26 000 человек из 157 стран мира под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». До сих пор помню красивые плакаты с фестивальной символикой, ставшие коллекционной редкостью почтовые марки и памятные монеты. Мало кто знает, что эмблему фестиваля использовали в 80 странах мира, и она принесла нашей стране около 10 млрд долларов по нынешнему курсу.

Были и угрозы: через несколько лет после фестиваля стало известно, что КГБ СССР предотвратил теракты афганских боевиков в Лужниках, на Манежной площади и в других многолюдных местах. Террористы прошли спецподготовку в Пакистане и за год до события были заброшены в страну, но их выследили и арестовали. Также власти предпочли выселить за 101-й километр от Москвы «социально неблагонадежный» элемент – бомжей, алкоголиков, судимых.

Фото: photo.qip.ru

ЦК КПСС ставил перед фестивалем совсем другую задачу - во всей красе показать гостям позитивные стороны жизни в СССР. Красочное открытие фестиваля на стадионе Лужники транслировалось в прямом телеэфире в течение четырех часов. Генсек ЦК Михаил Горбачёв в приветствии гостям сказал: «Здесь, на родине великого Ленина, вы можете непосредственно ощутить, сколь глубоко предана наша молодёжь благородным идеалам гуманизма, мира и социализма. Думаю, все мы согласимся в том, что нет ныне у человечества более важной и насущной задачи, чем сберечь и укрепить мир». В программе фестиваля также были вопросы экономической помощи отсталым странам, борьба с нищетой и безработицей, охрана окружающей среды.

Фото: pozdravimov.ru

Немало было и культурных акций - выставка молодых художников, фотовернисаж, концерты с участием таких звезд, как София Ротару, Надежда Чепрага, групп «Самоцветы», «Земляне», «Машина времени», «Цветы», «Интеграл». Были и зарубежные знаменитости – «Elаn», Дин Рид, Боб Дилан, «Everything but the Girl».

Фото: pozdravimov.ru

С той памятной поры прошло 32 года. Сегодня Россия принимает очередной - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участниками стали 20 000 молодых людей из 150 стран мира, а девизом - «За мир, солидарность и социальную справедливость». В нашу страну снова пришел большой праздник молодости. А что же помнят о том, «советском» событии его непосредственные участники?

Виктория Давыдова, экс-ректор Волгоградской консерватории имени П. Серебрякова, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ, почетный работник высшего образования РФ:

Виктория Давыдова Фото: facebook.com/kto.vpd

- Большое спасибо вам за вопрос, прямо в душе все перевернулось!.. Недавно испытала такое же чувство, когда разбирала вещи в гараже и обнаружила свою стройотрядовскую куртку с эмблемой Московского фестиваля-1985, а еще коробку со старыми фотографиями – тоже оттуда. У меня вообще с фестивалем одна ассоциация - «Любовь. Комсомол. И весна!» А если одной фразой - «Как молоды мы были»...

Фото: Личный архив Виктории Давыдовой

Я тогда училась на теоретико-композиторском факультете Уфимского института искусств (ныне академии им. З. Исмагилова), была членом комитета комсомола. В Москву нас направили в составе объединенного студенческого стройотряда «Башкирия» на целых два месяца. Мы работали на озеленении Первомайского района столицы, жили в школе №445 вместе со студентами МАИ. Там все было очень хорошо оборудовано, у нас были прекрасные условия. Конечно, мы не только озеленяли район – работали с девяти до пяти, а потом посещали многие мероприятия.

Фото: Личный архив Виктории Давыдовой

Я побывала на открытии фестиваля в Лужниках, в Кремлевском Дворце съездов, в различных музеях и на выставках, на ВДНХ. Все было отлично организовано – автобусы, бесплатный вход. Но самое яркое впечатление - спектакль «Анна Каренина» в Большом театре. В главной роли блистала Майя Плисецкая. Я помню это захватывающее впечатление большого искусства. Это было что-то невероятное!!! Вообще фестиваль был насыщен такой атмосферой и эмоциями, которые нас просто переполняли.

Фото: Личный архив Виктории Давыдовой

Это было настоящее единение, общность душ. Все было подчинено одной идее – сохранения мира и дружбы между разными людьми и разными странами. Конечно, мы были под прицелом не только прессы, но и людей из спецслужб, которые к нам были приставлены, но нам это нисколько не мешало. У нас были очень активные форумы, диспуты, дискуссии, митинги. Помню, нас все время почему-то к африканцам водили, и я тогда впервые увидела столь большое количество чернокожих людей, собравшихся в одном месте.

Я плохо говорила по-английски, но рядом была подруга – выпускница языковой гимназии, и проблем с общением не было. Да как-то и не искали мы общего языка, он находился сам, и мы общались полнокровно, друг друга дополняя. Обсуждали темы равенства, патриотизма, впечатления гостей от нашей земли, жизни, людей. Нам было очень интересно, и никому в голову не приходило, кто какой национальности и религии. Все были равны и одинаково интересны друг другу. Нас объединяло нечто другое – молодость, любовь, перспективы, сама волнующая атмосфера фестиваля.

Фото: Личный архив Виктории Давыдовой

Сейчас на такое же событие в Россию приехали тысячи молодых людей из другого поколения - более прагматичного, жесткого, индивидуализированного. И это ни плохо, ни хорошо – это просто другое. У них нет наших установок. Ведь тогда мы были подчинены одной большой идее – у нас была Родина, партия и комсомол, родители, и все это уважалось и почиталось. А сейчас, насколько я могу видеть по своим студентам, ребят больше заботит их собственный мир – они сами, их предпочтения, окружение. Они считают, что надо думать прежде всего о себе и своей семье, они достаточно индифферентны к политике и к тому, что происходит вокруг. Но на своем празднике они точно так же веселятся и радуются новым встречам.

Я желаю им мира во всем мире, сейчас это стало особенно актуальным. А свои два счастливых месяца на фестивале в Москве я всегда буду помнить как один из самых ярких периодов студенчества.

Наталья Латышевская, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

Наталья Латышевская Фото: facebook.com/profile.php?id=100010649673306

- После окончания мединститута меня оставили работать ассистентом кафедры гигиены, которой я сейчас заведую. Я была кандидатом наук, секретарем комсомольской организации сотрудников института, председателем совета молодых ученых и зампредом женсовета. Тогда комсомольский актив часто собирался в знаменитом зале «Карл Маркс Штадт» в Доме молодежи - хорошее было время!

На фестиваль молодежи и студентов меня направил обком ВЛКСМ. Участвовала во всех форматах общения, которые были на фестивале. Сказать, что более всего впечатлило, даже трудно. Пожалуй, на всю жизнь останется в памяти открытие фестиваля на стадионе в Лужниках. Помню, Москва была такая «разгруженная», и вереницы автобусов двигались по пустым улицам к стадиону, куда стекались огромные потоки людей. Было очень красивое представление, выпускали белых голубей, и фото нашей делегации тогда попало даже в «Комсомольскую правду».

Фото: sochi.scapp.ru

Масса была встреч, дискуссий, концертов, мы почти не спали. Случались удивительные знакомства – с Тамарой Гвердцители, например, и с юной Ларисой Долиной, с которыми мы вместе участвовали в мероприятиях. Это было так здорово! Ну и, конечно, необычное по тем временам свободное общение с ребятами из многих стран тоже было очень необычным и интересным. Мы встречались с американцами, канадцами, французами. Удивлялись, как они похожи на нас – такие же веселые, открытые, дружелюбные. Языковой барьер не мешал – у нас был какой-то разговорный английский, и потом - это все было на таком эмоциональном подъеме, что и слов иногда не требовалось, все друг друга хорошо понимали. У нас была хорошая команда, и атмосфера на фестивале была просто фантастическая.

Что могу пожелать сегодняшним участникам фестиваля? В «сухом остатке» молодые люди должны понять, что нам нечего делить, что у нас по большому счету одинаковые цели, что мы должны стремиться понимать друг друга и жить в мире. В наши неспокойные времена это очень важно, и как бы это ни звучало отголоском «прошлого», миру нужен мир.

Фото: sovch.chuvashia.com

Меня глубоко поразил один недавний случай. Он не имеет отношения к фестивалю, но я должна об этом сказать. Очевидцы рассказали: команда наших детей – учащихся Волгоградского строительного техникума - поехала в Дубаи на конкурс профмастерства, и на ребят там смотрели как на представителей «страны-агрессора». Было очень больно об этом узнать. И, к сожалению, это реальная иллюстрация того, что в мире действительно напряженно, что стараниями русофобов из нас пытаются создать «образ врага».

Но мы нормальные люди, у нас такая же замечательная молодежь, как и везде. Мы хотим мира, стремимся к развитию, установлению дружеских связей со всеми странами и на всех уровнях, в том числе и с помощью народной дипломатии. Фестиваль молодежи и студентов этому способствует как нельзя лучше.

Андрей Прошаков, фермер из Иловлинского района, член правления всероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет», инициатор Международной акции «Каравай мира»:

Андрей Прошаков Фото: facebook.com/profile.php?id=100012348603985

- Очень необычно я на фестиваль попал, почти по-партизански - но уж больно было интересно на все это посмотреть собственными глазами. Работал я тогда в потребкооперации. Москва была закрыта, но к нам в деревню нагрянули родственники из столицы, и когда они поехали обратно, я увязался с ними. Добрались за восемь часов по пустой трассе, которая повсюду была перекрыта милицией, но родственников–москвичей пускали по прописке в паспорте.

В столице я быстро нашел своих друзей. Сейчас их называют волонтерами, а тогда это были дружинники, которые охраняли порядок на разных площадках фестиваля. У них были такие серые фирменные курточки, и один товарищ мне такую курточку одолжил. Вот так благодаря крестьянской смекалке я и попал на многие мероприятия фестиваля! Очень сильное впечатление на меня, деревенского парня, произвело обилие всяких дефицитных товаров, которых я и не видел никогда.

Фото: lifeisphoto.ru

На открытие фестиваля, к сожалению, не попал, хотя мечтал об этом. Но зато побывал в «Олимпийской деревне» и в других местах. Запомнилось общение с чехословацкой и польской делегациями. Благодаря близости славянских языков и общему уважению к некоторым напиткам оно было таким плотным, что ребята из этих делегаций зачастую не успевали на официальные события фестиваля. И мы им сами проводили экскурсии по Москве. Причем языковые проблемы мне совершенно не мешали, особенно в общении с красивыми девушками, где это зачастую вообще не требовалось…

Фото: ria.ru