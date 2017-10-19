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«РУСАЛ» помог обустроить мини-пруд в детском социально-реабилитационном центре
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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«РУСАЛ» помог обустроить мини-пруд в детском социально-реабилитационном центре

Сегодня, 14:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: uszn.volgograd.ru
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