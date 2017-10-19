«РУСАЛ» помог обустроить мини-пруд в детском социально-реабилитационном центре

Новая благоустроенная зона с мини-прудом появилась в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних благодаря объединённой компании «РУСАЛ».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета социальной защиты Волгоградской области, компания в рамках экологического марафона «Зеленая волна» поддержала конкурс поддержке проектов, направленных на благоустройство и озеленение территорий, в том числе государственных казенных учреждений.

Специалисты социально-реабилитационного центра совместно с волонтерами - студентами Волгоградского техникума железнодорожного транспорта - представили на конкурс проект «Акватория для души» по созданию мини-пруда, окруженного зелеными насаждениями. Подобный искусственный водоем станет местом для прогулок и будет использоваться для встреч воспитанников с законными представителями и будущими приемными родителями воспитанников центра.