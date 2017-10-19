«РУСАЛ» помог обустроить мини-пруд в детском социально-реабилитационном центре
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета социальной защиты Волгоградской области, компания в рамках экологического марафона «Зеленая волна» поддержала конкурс поддержке проектов, направленных на благоустройство и озеленение территорий, в том числе государственных казенных учреждений.
Специалисты социально-реабилитационного центра совместно с волонтерами - студентами Волгоградского техникума железнодорожного транспорта - представили на конкурс проект «Акватория для души» по созданию мини-пруда, окруженного зелеными насаждениями. Подобный искусственный водоем станет местом для прогулок и будет использоваться для встреч воспитанников с законными представителями и будущими приемными родителями воспитанников центра.
Отметим, это не первый проект, реализованный Ворошиловским социально-реабилитационным центром на грантовые средства. За последние несколько благодаря участию в нескольких крупных проектах здесь установлено детское модульное и спортивное оборудование., а при поддержке благотворительного фонда Елены Исинбаевой в центре появилась спортивная площадка с покрытием для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.
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