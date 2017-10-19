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Молодежь Волгограда представит свои проекты благоустройства поймы реки Царица
Сюжеты:
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Молодежь Волгограда представит свои проекты благоустройства поймы реки Царица

Сегодня, 07:34ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Archi.ru
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