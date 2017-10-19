Молодежь Волгограда представит свои проекты благоустройства поймы реки Царица
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет архитектуры и градостроительства, решение о проведении данного общественного проекта было принято на рабочем совещании с участием представителей волгоградских вузов, областного комитета молодежной политики и комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.
На семинар планируется пригласить активную и творческую молодежь города, которая представит свое видение обустройства второй очереди парковой зоны в пойме р. Царица.
Основными темами обсуждения концепции проекта станут вопросы расширения доступности городского пространства; формирования комфортной городской среды; развития событийности (проведение культурно-массовых мероприятий); создания современной зоны отдыха; улучшения существующей спортивной инфраструктуры; улучшения имиджа города и создания нового знакового пространства.
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