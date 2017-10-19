Молодежь Волгограда представит свои проекты благоустройства поймы реки Царица

На семинар планируется пригласить активную и творческую молодежь города, которая представит свое видение обустройства второй очереди парковой зоны в пойме р. Царица.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет архитектуры и градостроительства, решение о проведении данного общественного проекта было принято на рабочем совещании с участием представителей волгоградских вузов, областного комитета молодежной политики и комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

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