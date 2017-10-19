Минздрав собирается ввести экологический налог на сигареты
Соответствующие меры по борьбе с курением содержатся в антитабачной концепции Минздрава РФ, итоговый вариант которой уже передан в правительство.
В документе предлагается ввести запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий. А также повысить акцизы на табачные изделия и электронные сигареты до среднеевропейского уровня, который составляет не менее 2,38 доллара на пачку сигарет, сообщает газета «Известия».
В настоящее время в России минимальная ставка акциза на пачку сигарет – 42,46 рубля. В ведомстве сетуют, что недостаточно используется потенциал ценовых и налоговых мер для сокращения количества потребителей табачной продукции. Кроме того, предлагается ввести экологический налог на сигареты. Нетрудно предположить, что эти меры серьезно ударят по карману курильщиков.
В Минздраве рассчитали, что повышение акциза позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 млрд рублей и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан.
Также в документе содержится запрет на использование в кафе и ресторанах кальянов, вейпов и электронных сигарет, а также запрет на их продажу несовершеннолетним.
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