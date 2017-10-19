Инспекторы проверили на качество новый асфальт на Набережной Волгограда
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в результате проверки инспекторы пришли к выводу, что визуально щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь на объекте была уложена в соответствии с проектом и с соблюдением всех норм и правил. Окончательный же вывод о соблюдении технологии будет сделан через несколько дней, когда в лаборатории досконально исследуют сделанную проверяющими вырубку асфальтобетона.
Напомним, ремонт проезжей части Набережной имени 62-й Армии ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составляет без малого 2,8 километра, являясь один из самых масштабных дорожных проектов региона.
Завершить ремонтные работы планируется в конце октября этого года.
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