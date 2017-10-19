Инспекторы проверили на качество новый асфальт на Набережной Волгограда

Сегодня специалисты центра по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии проверили новую «дорожную одежду» на проезжей части Набережной имени 62-й Армии на качество используемых материалом и применяемых технологий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в результате проверки инспекторы пришли к выводу, что визуально щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь на объекте была уложена в соответствии с проектом и с соблюдением всех норм и правил. Окончательный же вывод о соблюдении технологии будет сделан через несколько дней, когда в лаборатории досконально исследуют сделанную проверяющими вырубку асфальтобетона.