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Губернатор: «Универсального рецепта решения проблемы обманутых дольщиков нет»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Губернатор: «Универсального рецепта решения проблемы обманутых дольщиков нет»

Сегодня, 16:44ОбществоСветлана АлекбароваФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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