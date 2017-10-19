Губернатор: «Универсального рецепта решения проблемы обманутых дольщиков нет»

Проблемы обманутых дольщиков стали сегодня одной из тем сегодняшней встречи губернатора Андрея Бочарова с представителями Общественной палаты региона.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с площадки встречи, которой стал интерактивный музей «Россия – моя история», в ходе обсуждения губернатор отметил, что проблема обманутых дольщиков возникала не сегодня и не вчера, но сейчас она решается системно и находится, как сказал Андрей Бочаров, под его личным контролем.

- Сейчас в работе находятся 44 дома. По 31 решение (кто будет достраивать - прим. ред.) или уже есть, или в стадии принятия. По 13 сложным домам идет работа, - сообщил глава региона. - С 2014 года мы решили проблему трех с лишним тысяч человек.

По словам вице-губератора Валентины Гречины, власти региона сегодня активно работают с застройщиками, которые берутся достраивать проблемные дома.

- «Пересвет-Юг» взял «Атлант» на достройку и идет хорошими темпами, решена проблема с «Доминантом», в декабре должен быть достроен дом на Лавочкина. Передача объектов на достройку - процесс долгий, на «Атлант», например, ушло почти 3 года. По всем проблемным домам ведётся индивидуальная работа, разработан чёткий план по завершению строительства. 26 таких домов будут достроены до конца 2019 года.

Сейчас власти региона заняты поиском инвесторов для ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском и «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда - эти долгострои в числе наиболее проблемных и дольщики,как рассказывало «НовостиВолгограда.ру» уже неоднократно выходили на митинги. Накануне вопрос достройки этих жилых комплексов поднимали депутаты облдумы на заседании рабочей группы. А неделей раньше регпарламент принял закон, который позволит привлечь инвесторов для завершения проблемных объектов долевого строительства.

- Мы предусмотрели расширение перечня назначения земли для застройщиков, которые взяли жилые комплексы на достройку - то есть не только жилые дома там можно сегодня возводить, но и социально-культурные и культурно-бытовые объекты, - напомнил губернатор Андрей Бочаров. - Проблема в том, что сегодня власти не имеют право отказать застройщику в выдаче лицензии, даже если есть сомнения в его добросовестности: есть полный пакет документов - по закону, обязаны выдать лицензию.

Андрей Бочаров еще раз подчеркнул - по каждому проблемному долгострою власти ведут индивидуальную работу.