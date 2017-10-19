Детский омбудсмен предложила вносить педофилов в публичную базу данных

В четверг в Госдуме участники заседания рабочей группы по подготовке «антипедофильских поправок» поддержали предложения уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой создать базу данных по педофилам и отменить срок давности за их преступления.

Согласно информации, озвученной детским омбудсменом, количество преступлений в этой сфере выросло на 30%. За последнее время зафиксирован их рост с 8 тысяч до почти 12 тысяч, сообщают «Новые Известия».

«Законодательство должно отвечать на вызовы времени. Сегодня прозвучал ряд важных тезисов, которые нужно соблюсти: введение реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пожизненный административный надзор за осужденными и исключение такого пункта, как срок давности. К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника», – отметила Анна Кузнецова.

Она рассказала, что публичные базы данных педофилов существуют в других странах. По ней родители могут устанавливать, не живут ли в окрестностях их домов лица, судимые за педофилию. Если таковые имеются, то пользователи могут получить их фотографии и другие данные.

Кузнецова также призвала разработать меры по ограничению возможности знакомства педофилов с несовершеннолетними в интернете.

«Интернет-пространство открыто до сих пор. Поэтому меры, которые помогут ограничить им вот это поле для несовершеннолетних, безусловно, нужны», – считает Анна Кузнецова.

Также сегодня на заседании рабочей группы по разработке «антипедофильских поправок» в законодательство вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет, передает ТАСС.