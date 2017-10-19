Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее
Перед началом встречи губернатор поделился своими впечатлениями о музее, сказав, что инспектировал весь ход строительства объекта, затем стал участником церемонии открытия и в этот же день побывал в залах на мини-экскурсии, но с удовольствием вернется сюда снова.
- То, что мне удалось посмотреть, впечатляет. Очень интересно, очень познавательно и масштабно. В ближайшее время, я думаю, мы придем сюда с семьей и в спокойной обстановке погрузимся в историю, - пообещал Андрей Бочаров.
Представители Общественной палаты заметили: за непродолжительный срок работы объект действительно стал «сердцем» поймы и местом притяжения жителей и, самое главное - молодежи. Его открытие стало настоящим подарком волгоградским педагогам и все жителям города.
Церемония состоялась 5 октября в День учителя. Красочное историческое действо, концерт на площади перед возведенным комплексом, бесплатные экскурсии превратили событие в настоящий праздник. Желающих посмотреть интерактивную начинку оказалось так много, что на улице образовалась многометровая очередь. Только за первые три дня работы музей посетили 22 тысячи человек.
И сегодня, судя по многочисленным постам, которые волгоградцы оставляют в соцсетях, посещение музея «Россия-моя история» и даже прогулка на площадке около музея становятся одной из любимых форм семейного досуга. Пользователи, которые иногда обращают внимание на некоторые огрехи в работе строителей (например, в виде плохо уложенного газона) в целом отмечают, что перемены, произошедшие в пойме Царицы - положительные и таких мест в Волгограде, по их мнению, должно появляться как можно больше.
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