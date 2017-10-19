Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее

Сегодня в конференц-зале интерактивного музея «Россия – моя история» прошло первое совещание. Глава региона Андрей Бочаров встретился с представителями Общественной палаты.

Перед началом встречи губернатор поделился своими впечатлениями о музее, сказав, что инспектировал весь ход строительства объекта, затем стал участником церемонии открытия и в этот же день побывал в залах на мини-экскурсии, но с удовольствием вернется сюда снова.

- То, что мне удалось посмотреть, впечатляет. Очень интересно, очень познавательно и масштабно. В ближайшее время, я думаю, мы придем сюда с семьей и в спокойной обстановке погрузимся в историю, - пообещал Андрей Бочаров.

Представители Общественной палаты заметили: за непродолжительный срок работы объект действительно стал «сердцем» поймы и местом притяжения жителей и, самое главное - молодежи. Его открытие стало настоящим подарком волгоградским педагогам и все жителям города.

Церемония состоялась 5 октября в День учителя. Красочное историческое действо, концерт на площади перед возведенным комплексом, бесплатные экскурсии превратили событие в настоящий праздник. Желающих посмотреть интерактивную начинку оказалось так много, что на улице образовалась многометровая очередь. Только за первые три дня работы музей посетили 22 тысячи человек.