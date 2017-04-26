Жизнь после взрыва

Неказистое кирпичное здание в 150 метрах от разрушенной четырехэтажки. Догадаться, что это гостиница - сложно: ни вывески, ни шарма, положенного заведениям такого рода. Сюда поселили жильцов разрушенной 4-этажки. Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» Марина Сабадаш узнала, как живут жильцы пострадавшего дома.

«Проходите, проходите! У нас там уютно», – услышала я. Гостеприимной собеседницей оказалась Татьяна Болдова. В злополучном доме №60 по Университетскому проспекту она жила более 40 лет. Ее квартира не попала в эпицентр разрушения – взрывная волна выбила лишь окна и межкомнатные двери, но по несчастливой случайности четвертый подъезд оказался под угрозой обрушения, женщина не смогла вернуться и забрать вещи.

- Первую ночь я проплакала. Очень переживала за документы, сбережения. Да и вообще было жалко – столько лет на одном месте, душу вложила в квартиру. Вы представляете, за несколько часов до взрыва уборку сделала. Комнаты сияли чистотой…Теперь у меня нет дома, - вздыхает Татьяна Васильевна.

За время короткого разговора мы поднялись на второй этаж гостиницы – здесь женщине выделили двухместный номер. Живет она вместе с сыном.

Комната небольшая. Из мебели - двуспальная кровать, стол, стул, шкафчик для вещей. На стене висит плазменный телевизор и сплит-система. Интерьер сдержанный, оформлен в пастельных тонах. Судя по внешнему виду, ремонт проводился недавно.

- Уютно. Мне нравится, - одобрительно кивает «хозяйка», - очень красиво, просторно.

Помимо Татьяны Болдовой в гостиницу заселились еще 29 жильцов разрушенного дома. Все они разместились в подобных номерах. Несмотря на то, что остальная часть собственников разъехалась по родственникам, администрация города держит в резерве 12 комнат. Все расходы взял на себя муниципалитет.

В гостинице развернут медпункт – ежедневно на дежурство заступают фельдшер и врач. Их направляют из разных больниц города. За медицинской помощью постояльцы обращаются часто, в основном с давлением, головными болями, бессонницей.

- Это от нервов, - поясняет дежурный фельдшер, - Вообще у нас в аптечке есть все необходимые препараты для оказания медицинской помощи. Мы и уколы делаем, и давление измеряем, и таблетки выдаем.

Напротив медпункта отдельный зал. На его дверях висит «График кормления пострадавших». Горячее питание жители получают 3 раза в день: с 8 до 10 завтрак, с 13 до 14 – обед, с 18-19 - ужин.

- Вы на расписание не смотрите. У нас каждый ест тогда, когда хочет. Поначалу ходили хаотично, но сейчас как-то вошли в график и собираются приблизительно в одно и то же время, - рассказывает бармен Мария Беликова.

Новеньких сотрудники кафе знают в лицо. Для них все бесплатно – чай, кофе, сок, вода в течение дня и, конечно же, трехразовое питание.

- Разнообразно кормите? – любопытствую я.

- Разнообразно. Вчера вот был суп-лапша, гуляш с картошкой. Сегодня жареная рыба и капуста, - откликаются из кухни повара.

- Да все у нас хорошо. Условия комфортные, еда вкусная, материальную помощь получили. Ждем вот теперь сертификата на покупку новой квартиры, - поддерживает разговор молодая девушка. Замечаю – в интересном положении.

- Через 3 недели – с мужем ждем пополнение. Благодарю Бога, что случилось все до момента рождения ребенка. А если бы грудничок был...(слезы прерывают речь девушки).

- А сейчас чем живете?

- С мужем съемную квартиру на первое время ищем. А потом, как говорится, новое гнездышко вить будем. Квартиру купим здесь, в Советском. Не желаем в другой район переезжать. Начнем с чистого листа.