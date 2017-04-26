Выпускники продемонстрировали знание истории в проверочных работах

По информации регионального комитета образования и науки, всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Волгоградская область также присоединилась к проекту и 18 мая ВПР по истории написали выпускники 269 школ. Об этом сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
ВПР должны продемонстрировать базовые исторические знания, умение анализировать и оценивать информацию об исторических фактах и событиях, содержащуюся в разных источниках.
Проверочная работа по истории состояла из 12 заданий, на выполнение которых отводилось полтора часа. Чтобы выполнить задания, выпускникам надо было обладать знаниями истории Отечества, начиная с древнейших времен и до наших дней.
В этом году ВПР для 11-х классов проводятся в тестовом режиме. Участие школ является делом добровольным, но крайне важным — результаты ВПР используются для совершенствования преподавания тех или иных предметов.