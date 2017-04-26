Выпускники продемонстрировали знание истории в проверочных работах

18 мая в России почти в 17 тысячах образовательных учреждений прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР).

По информации регионального комитета образования и науки, всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта.

Волгоградская область также присоединилась к проекту и 18 мая ВПР по истории написали выпускники 269 школ. Об этом сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.

ВПР должны продемонстрировать базовые исторические знания, умение анализировать и оценивать информацию об исторических фактах и событиях, содержащуюся в разных источниках.

Проверочная работа по истории состояла из 12 заданий, на выполнение которых отводилось полтора часа. Чтобы выполнить задания, выпускникам надо было обладать знаниями истории Отечества, начиная с древнейших времен и до наших дней.