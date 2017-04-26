В воскресенье во всех православных храмах отслужат литию по жертвам СПИДа
Сегодня, 08:28ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: simvol-veri.ru
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21 мая, во Всемирный день памяти жертв СПИДа, в храмах Русской православной церкви будет отслужена лития по скончавшимся от заболевания ВИЧ.
Службы будут проведены в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 15 по 21 мая, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ.
Лития по жертвам СПИДа будет отслужена «по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – отмечается в сообщении.
В Синодальном отделе РПЦ рассказали, что церковь принимает деятельное участие борьбе с этим недугом. Оно заключается в разъяснительной и воспитательной работе с подрастающим поколением, а также в духовной и молитвенной поддержке людям, живущим с ВИЧ.
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