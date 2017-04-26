В воскресенье в Советском районе пройдут показательные бои русских витязей

21 мая на базе комплекса культуры и отдыха Советского района Волгограда пройдет патриотический фестиваль «Весна, Пасха, Победа».

Мероприятие начнется в 12 часов дня с молебна и Крестного хода от часовни великомученика Георгия Победоносца, расположенной на районной Аллее Славы.

Как сообщили в пресс-службе Волгогадской епархии в рамках фестиваля откроется фотовыставка архивных фотографий, посвященная репрессиям 1917-1918 гг. Также будет организована работа интерактивных площадок «Русь Святая», на одной из которых зрители увидят показательные бои русских витязей. Здесь же пройдет выставка военной техники и оружия времен Великой отечественной войны.