В воскресенье в Советском районе пройдут показательные бои русских витязей

Мероприятие начнется в 12 часов дня с молебна и Крестного хода от часовни великомученика Георгия Победоносца, расположенной на районной Аллее Славы.
Как сообщили в пресс-службе Волгогадской епархии в рамках фестиваля откроется фотовыставка архивных фотографий, посвященная репрессиям 1917-1918 гг. Также будет организована работа интерактивных площадок «Русь Святая», на одной из которых зрители увидят показательные бои русских витязей. Здесь же пройдет выставка военной техники и оружия времен Великой отечественной войны.
Детей и взрослых, пришедших на фестиваль, ждут игры, хороводы и пасхальная выставка-продажа декоративных изделий.
Мероприятие, организованное благочинием Советского волгоградского округа, завершится большим праздничным концертом.