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В Волгограде выбрали лучшего педагога дополнительного образования
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Ant 3239 kopiya
В Волгограде выбрали лучшего педагога дополнительного образования
Сегодня, 07:44ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: obraz.volgograd.ru
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