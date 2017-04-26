В Волгограде выбрали лучшего педагога дополнительного образования

Победитель конкурса представит волгоградский регион на осеннем всероссийском этапе «Сердце отдаю детям».

В отборочных состязаниях регионального тура приняли участие более 40 человек, а в финал конкурса вышли 10 педагогов - самые яркие и креативные представители своей профессии.

Финальные испытания прошли в шести номинациях: художественная и техническая, естественнонаучная и туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и социально-педагогическая.

В ходе их участники конкурса продемонстрировали творческие способности и профессиональные достижения, умение разрабатывать программное обеспечение, взаимодействовать с детьми и взрослыми и расставлять профессиональные приоритеты.

Главный приз «Хрустальный ключ» достался педагогу детско-юношеского центра Тракторозаводского района Волгограда Татьяне Гаврюшиной, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете образования и науки.

Роман Шубин, педагог дополнительного образования лицея №9, стал вторым, а диплом 3 степени получила педагог детско-юношеского центра города Камышина Светлана Ермакова.