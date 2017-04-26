В Волгограде появились пункты по сбору помощи пострадавшим от взрыва газа

Пункты работают ежедневно с 8-30 до 21-00 в будни и с 8-30 до 19-00 в выходные дни по адресам:1. Центр социального обслуживания Кировского района, ул. Губкина, 11; телефон 66-19-30; 2.Центр социального обслуживания Ворошиловского района, ул. Кузнецкая, 87/5; телефон 94-62-46; 3.Центр социального обслуживания Советского района, ул. Электролесовская, 5а; телефон (8442)41-21-41; 4. Комитет социальной и жилищной политики администрации Волгограда, ул. Советская, 4; телефон 30-13-37.
Активно продолжается сбор денежных средств на благотворительный счет, организованный региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
По состоянию на 18 мая, 32 человека получили выплаты на первоочередные нужды в размере 50 тысяч рублей на семью, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого человека оформили 67 пострадавших.