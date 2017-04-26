В Волгограде грядет «Ночь музеев»: самое яркое, зрелищное и интересное

20 мая Волгоград вновь присоединится к всероссийской культурно-образовательной акции. Тон ей задают две темы - Год экологии и 100-летие революции 1917 года. Соединение, казалось бы, несоединимого, привело к разноплановой и насыщенной видовым и жанровым многообразием программе «Ночи музеев».

ИА «НовостиВолгограда.ру» выбрало наиболее яркие события из настоящего калейдоскопа акции. Читайте, выбирайте и не говорите, что вы не знали о «Ночи музеев 2017».

Музей-заповедник «Сталинградская битва»: казачьи шашки, буденовки и сборка-разборка оружия

Фото: iurist.pro

Здесь основной темой нынешней акции станет 100-летие революции 1917 года, поэтому главной площадкой проведения «Ночи музеев» выбран Мемориально-исторический музей. Его посетителей ждет мастер-класс по изготовлению буденовок и символа революции – цветка красной гвоздики, творческая встреча с коллективом казачьей песни «Вольница», компьютерный тест «Что ты знаешь о революции в Царицыне?». Кроме того, в залах музея будут проводиться экскурсии по выставкам «Царицын в ожидании перемен: истории и судьбы», «На страже Отечества» с игровой программой «Донского казака видно издалека», по основной экспозиции с игровой программой «Вспомнить все…», а также театрализованная экскурсия «Гражданская война в образах».

На площади перед входом в музей-панораму «Сталинградская битва» будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий при помощи опытных инструкторов сможет овладеть приёмами обращения с кнутом и казачьей шашкой. Кроме того, будут проводиться мастер-классы по разборке и сборке макетов стрелкового вооружения и изготовлению народной мягкой игрушки. Территорию вокруг музея-панорамы будет объезжать конный патруль в форме времена Великой Отечественной войны.

Посетители музея «Память» смогут посмотреть театрализованное представление кружка «Сталинградский следопыт», а также поучаствовать в интерактивном занятии «Вооружение солдат Красной армии».

20 мая музей-панорама «Сталинградская битва» и Мемориально-исторический музей будут работать до 22.00, музей «Память» - до 21.00.

Музей ИЗО: революция в искусстве

Фото: 34.rodina.news

Мероприятия в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова начнутся в 18-00 и будут проходить на двух площадках — в основном помещении музея и парке напротив. Как сообщают в музее, программа будет посвящена художникам, совершившим настоящую революцию в искусстве. Посетителей ожидают интерактивные экскурсии, квесты, викторины, творческие мастерские. Им также помогут разобраться со смыслами и проявлениями модернизма в изобразительном искусстве, поэзии, музыке. В сквере будет организовано выступление актеров местных театров и музыкантов.

Планетарий: нашествие инопланетян

Фото: komfort-volgograd.ru

А в Волгоградском планетарии ожидается...нашествие инопланетян. Представители других планет проведут экскурсии, познакомят с созвездиями, а также отправят всех желающих землян на Луну, на Венеру, Марс, Сатурн, на музыкальную планету Бельканто, помогут «пролететь» через «кротовую нору», соединяющую различные области Вселенной. Волгоградцев ждут беседы «Космос в кинематографии», посещение астрономической обсерватории, а завершится акция концертом «Мы – дети космоса», который пройдет в Малом зале с 21.30 до 23.00 часов.

Краеведческий музей: рыцарский турнир и «Город мастеров»

Фото: almavolga.ru

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает гостей на спецгашение блока из четырёх марок, посвящённых 100-летию революции 1917 года, а после состоится торжественная передача музею авторского экземпляра книги «Геральдический стиль Волгоградской области» заслуженным художником России, Владиславом Ковалем.

Посетителей также ждут музыкальные выступления, интерактивные игры, например, по одеванию летно-космического обмундирования, квесты, тематические экскурсии, мастер-классы, в том числе по технике написания писем перьями.

На площадке «Город мастеров» перед музеем с 17.00 часов будет работать кузня «Перекуем мечи на орала» (семейная артель Поповых) и пройдет реконструкция рыцарского турнира.

«Старая Сарепта»: камбэк на 100 лет назад

Фото: obzor-mest.ru

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» акция «Ночь в музее» под лозунгом «Я — революция!» будет проходить с 17-00 до 21-00. Посетителям предложат погрузиться в атмосферу начала XX века, посетив интерактивную площадку под открытым небом «Сарепта 100 лет назад». Гости смогут посетить экскурсионные маршруты, квесты, интерактивные программы, спектакли.

Музей Эйнштейна: мастер-классы по созданию гигантских мыльных пузырей

Фото: welcomevolgograd.com

Около музея занимательных наук Эйнштейна будут располагаться различные интерактивные зоны. Все, кто придут на «Ночь музеев», примут участие в экспериментах, мастер-классах и творческих мастерских, смогут порисовать песком и создать гигантские мыльные пузыри.

«Ночь музеев 2017»: Волжский и Камышин

Фото: volga.news

По информации регионального комитета культуры, в Волгоградской области «Ночь музеев» пройдет не менее насыщенно, чем в областном центре. Свою программу на тему «Мой адрес Советский Союз» в рамках акции готовят все площадки Волжского музейно-выставочного комплекса: историко-краеведческий музей, выставочный зал имени Г.В. Черноскутова, картинная галерея «Старая школа» и Музей памяти солдат войны и правопорядка.