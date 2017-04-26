В Волгоград из служебной командировки прибыл сводный отряд полицейских
Сегодня, 13:15ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В пятницу, 19 мая, в Волгоград из очередной служебной командировки прибыл сводный отряд волгоградских полицейских.
В течение 6 месяцев сотрудники органов внутренних дел несли службу по охране общественного порядка в Республике Дагестан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Прибывший с Северного Кавказа отряд встретил начальник областного Главка МВД Александр Кравченко. Он выразил признательность за безупречную службу прибывшим оперуполномоченным уголовного розыска, сотрудникам патрульно-постовой-службы, кинологам, экспертам-криминалистам и представителям других подразделений полиции. Главный полицейский региона вручил своим сотрудникам благодарности и премии.
В ближайшие дни вернувшиеся с Северного Кавказа правоохранители пройдут курс реабилитации и приступят к несению службы в своих подразделениях.
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