В Волгоград из служебной командировки прибыл сводный отряд полицейских

В пятницу, 19 мая, в Волгоград из очередной служебной командировки прибыл сводный отряд волгоградских полицейских.

В течение 6 месяцев сотрудники органов внутренних дел несли службу по охране общественного порядка в Республике Дагестан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Прибывший с Северного Кавказа отряд встретил начальник областного Главка МВД Александр Кравченко. Он выразил признательность за безупречную службу прибывшим оперуполномоченным уголовного розыска, сотрудникам патрульно-постовой-службы, кинологам, экспертам-криминалистам и представителям других подразделений полиции. Главный полицейский региона вручил своим сотрудникам благодарности и премии.