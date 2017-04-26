В регионе завершился II экологический конкурс «Первозданный мир»

На конкурс было представлено около 30-ти работ из 16-ти образовательных организаций Волгограда и муниципальных районов области.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгогрда.ру» организаторы конкурса - природный парк «Цимлянские пески», этим мероприятием они хотели привлечь внимание жителей региона всех возрастов к охраняемым природным территориям.

На призыв принять участие в исследовательской и природоохранной деятельности активно откликнулась молодежь области. На суд жюри было представлено 9 природоохранных проектов, 10 исследовательских работ и столько же экологических плакатов.

Работы оценивались в трех номинациях. «Лучшей исследовательской работой» признано исследование Екатерины Дистер из Калача-на-Дону. «Лучшим проектом» стала работа Марины Поповой из Чернышковского района, а автором «Лучшего плаката на тему: «России – зеленое будущее!» названа Олеся Яцун.