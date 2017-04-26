В регионе пройдут торжества в честь 101 дня рождения Алексея Маресьева

В Камышин, на малую родину легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева прибыл его сын Виктор Маресьев.

Сегодня он посетил детский дом - пообщался с воспитанниками, побывал в музее. После экскурсии Виктор Маресьев решил подарить ребятам коллекцию машинок, которые собирал его отец. Об этом сообщает областной комитет образования и науки.