В регионе пройдут торжества в честь 101 дня рождения Алексея Маресьева
Сегодня, 16:01ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: obraz.volgograd.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Камышин, на малую родину легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева прибыл его сын Виктор Маресьев.
Сегодня он посетил детский дом - пообщался с воспитанниками, побывал в музее. После экскурсии Виктор Маресьев решил подарить ребятам коллекцию машинок, которые собирал его отец. Об этом сообщает областной комитет образования и науки.
Завтра, 20 мая, в день рождения прославленного летчика, в Камышине состоится вручение премии фонда имени Маресьева. В 2017 году почетный знак «За волю к жизни» вручат участнику Сталинградской битвы Максиму Загорулько, депутату Волгоградской облдумы, руководителю казачьего кадетского корпуса имени К. И. Недорубова Эдуарду Давыдовскому и двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей