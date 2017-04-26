В Москве скончался главный уфолог России Вадим Чернобров

В минувший четверг в Москве скончался самый известный российский уфолог Вадим Чернобров, который являлся координатором проекта «Космопоиск».

Специалист по внеземным цивилизациям умер на 52 году жизни в результате продолжительной тяжелой болезни.

На официальную страницу объединения «Космопоиск» в соцсети со всех уголков нашей страны приходят сообщения со словами соболезнования родным уфолога и признательности ему за проделанную работу по поиску внеземных цивилизаций.

Вадим Чернобров неоднократно бывал в нашем регионе. Объектом его исследования стал аномальная зона Медведицкой гряды. Ежегодно летом более 20 лет энтузиасты-исследователи возглавляемого Чернобровом объединения «Космопоиск» работали в Волгоградской области. Про эту гряду в соавторстве с Екатериной Головиной он написал книгу «Аномальная зона: Медведицкая Гряда».

В Жирновском районе Волгоградской области Вадим Чернобров проводил Международные полевые съезды уфологов «Синее урочище». Многие из жителей окрестных населенных пунктов были знакомы с ним лично.

«Светлая память светлому человеку. Уходят лучшие. Комок в горле и слезы на клавиатуре. Никто не заменит Вадима Александровича Черноброва на его месте в Космопоиске! Но найти такого человека нужно обязательно. Дело Черноброва нужно продолжать, с памятью о нем, как вдохновителе тысяч людей на пути поиска разгадок неведомого», – пишут последователи уфолога в социальных сетях.