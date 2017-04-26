Уик-энд: под знаком футбола, сирени и аниме

Нынешний уик-энд пройдет под знаком сразу нескольких масштабных событий: культурно-образовательной акции «Ночь музеев», кинофорума «Сталинградская сирень» и «Дней футбола», посвященных Кубку Конфедераций FIFA 2017.

Эти выходные выдадутся насыщенными на события. Главное, чтобы дождь не нарушил планы, потому что многие мероприятия проходят на открытых площадках.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Итак, 20 и 21 мая в центре Волгограда пройдут Дни футбола, посвященные Кубку Конфедераций FIFA 2017. Жители и гости города смогут принять участие в футбольных конкурсах, получить памятные подарки и побороться за главный приз – билеты на один из матчей «турнира чемпионов». В течение двух дней с 12.00 до 20.00 на площади Павших Борцов будут работать различные футбольные площадки. Посетители смогут принять участие в футбольном мини-турнире и попытаться переиграть профессиональных футбольных фристайлеров – исполнителей спортивных трюков.

Фото: орджоникидзевский.рф

Очень интересная, насыщенная и яркая программа у акции «Ночи музеев», которая с 18 часов 20 мая пройдет во всех музеях Волгограда и области - о ней ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали в своей публикации.

Фото: iurist.pro

20 мая завершит работу V Международный кинофорум «Сталинградская сирень». В этот день в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в 13.00 состоится творческая встреча актера театра и кино, лауреата Государственной премии СССР, народного артиста РФ Андрея Мартынова, затем зрители увидят кинофильмы «От парада до Оскара. История одного фильма» и «Ленинградка. Жестокий расцвет». Всего в рамках кинофестиваля будет показаны более 30 художественных и документальных картин, посвященных теме войны.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

20 мая, с утра, в селе Малые Чапурники Светлоярского района начнется 29-й областной праздник «Сабантуй — 2017». Это возможность познакомиться с культурой и бытом татарского народа, его обычаями, национальной кухней и даже играми. О программе праздника «НовостиВолгограда.ру» рассказывали здесь.

Фото: vlasovaart.ru

21 мая в Волжском пройдет красочное и оригинальное мероприятие, которое стоит посетить и не только волжанам, но и волгоградцам. Это 16-ый открытый косплей-фестиваль творческой молодежи «Белые лисы идут!». Масштабный фестиваль аниме начнется с 12.00 и пройдет в КМЦ «Юность Волжского». Вход свободный, что замечательно для столь интересного мероприятия, который стоит того, чтобы его посетить. Напомним, косплей — это изготовление и переодевание в костюмы известных персонажей аниме.

Фото: cbscao.ru