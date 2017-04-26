Стартовал региональный этап конкурса «Доброволец России – 2017»
Сегодня, 15:31ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Лучшие волонтеры Волгоградской области представят наш регион в финале всероссийского форума добровольцев, который состоится в декабре.
Программа регионального конкурса объединяет 27 номинаций и восемь тематических направлений волонтерства: социальное, событийное, медицинское, экологическое; волонтерство в сфере культуры, волонтерство в чрезвычайных ситуациях и волонтерство Победы.
Жюри будет учитывать опыт добровольческой деятельности конкурсантов, их достижения в этой сфере, актуальность, социальную значимость и эффективность представленных проектов.
Как сообщили в региональном комитете молодежной политики, победители областного этап конкурса волонтеров будут определены в сентябре. Они представят наш регион в финале, который состоится в декабре этого года в рамках всероссийского форума «Доброволец России – 2017».
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