Стартовал региональный этап конкурса «Доброволец России – 2017»

Лучшие волонтеры Волгоградской области представят наш регион в финале всероссийского форума добровольцев, который состоится в декабре.

Программа регионального конкурса объединяет 27 номинаций и восемь тематических направлений волонтерства: социальное, событийное, медицинское, экологическое; волонтерство в сфере культуры, волонтерство в чрезвычайных ситуациях и волонтерство Победы.

Жюри будет учитывать опыт добровольческой деятельности конкурсантов, их достижения в этой сфере, актуальность, социальную значимость и эффективность представленных проектов.