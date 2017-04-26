Школьники Волгоградской области играют в «Зарницу»

Финал военно-патриотической игры проходит на территории лагеря «Босоногий гарнизон».

Три дня 180 школьников из десяти муниципальных образований региона будут соревноваться в силе, ловкости и сноровке, продемонстрируют знания истории, умение собирать и разбирать автомат, покажут навыки строевой, медицинской и начальной военной подготовки.