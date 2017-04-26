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Школьники Волгоградской области играют в «Зарницу»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Школьники Волгоградской области играют в «Зарницу»
Сегодня, 14:15ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: stavgorod.ru
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