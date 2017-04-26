Школьники Волгоградской области играют в «Зарницу»
Сегодня, 14:15ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: stavgorod.ru
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Финал военно-патриотической игры проходит на территории лагеря «Босоногий гарнизон».
Три дня 180 школьников из десяти муниципальных образований региона будут соревноваться в силе, ловкости и сноровке, продемонстрируют знания истории, умение собирать и разбирать автомат, покажут навыки строевой, медицинской и начальной военной подготовки.
Участники «Зарницы» в ходе «Урока Победы» встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, а также пообщаются с руководителем регионального отделения «Юнармии», Героем России Дмитрием Воробьевым, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обладминистрации.
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