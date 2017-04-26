«Российский Азимут-2017» в Волжском пройдет при любой погоде

На участие в ежегодном всероссийском массовом беговом спортивном ориентировании заявились 2 500 волжан.

Несмотря на то, что синоптики обещают дождливые выходные, на старт, который пройдет в субботу 20 мая в 10 утра, собираются выйти многие волжане.

Регистрация участников, желающих испытать свои силы в умении ориентироваться на местности, начнется в 8-30 у памятника Владимиру Высоцкому.

Как сообщили организаторы соревнований, призеры будут определены в каждой возрастной категории и награждены медалями, дипломами и памятными подарками от Минспорта России.