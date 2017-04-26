Принята декларация целей и задач региональной медицины на 2017 год

В облздраве состоялось обсуждение публичной декларации целей и задач регионального здравоохранения на 2017 год.

Обсуждение прошло в рамках объединенного заседания совета общественных организаций по защите прав пациентов и общественного совета медицинских работников.

Как сообщили в областном комитете здравоохранения, Министерством здравоохранения Российской Федерации была разработана публичная декларация целей и задач на 2017 год. Приоритетными в документе определены следующие направления: развитие первичной медико-санитарной помощи и санитарной авиации; повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи; информатизация здравоохранения.