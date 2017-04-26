Принята декларация целей и задач региональной медицины на 2017 год
Сегодня, 11:54ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: medsestra34.ru
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В облздраве состоялось обсуждение публичной декларации целей и задач регионального здравоохранения на 2017 год.
Обсуждение прошло в рамках объединенного заседания совета общественных организаций по защите прав пациентов и общественного совета медицинских работников.
Как сообщили в областном комитете здравоохранения, Министерством здравоохранения Российской Федерации была разработана публичная декларация целей и задач на 2017 год. Приоритетными в документе определены следующие направления: развитие первичной медико-санитарной помощи и санитарной авиации; повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи; информатизация здравоохранения.
В своей декларации на 2017 год облздрав, с учетом уже определенных министерством задач, обозначил те же моменты, а также совершенствование лекарственного обеспечения и другие темы.
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