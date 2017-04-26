Одноклассники включили в ТОП выдачи клипы и песни украинских артистов
Сегодня, 14:18ОбществоАвтор: Сергей МатанцевФото: ok.ru
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После новостей о блокировке социальная сеть Одноклассники решила поддержать контент украинских артистов и включила их песни и клипы в топ рекомендуемых видеороликов и аудиосборников.
В музыкальном разделе социальной сети среди интересных сборников пользователям показывается плейлист «Там, де нас нема» с песнями Океана Эльзы, Грибов, Ивана Дорна, Monatik, группы 5’nizza и других.
На видеовитрине ОК отображаются клипы Ани Лорак, Веры Брежневой, группы «Время И стекло» и других украинских артистов и групп. Топ рекомендуемых видео формируется алгоритмически, поэтому разные пользователи могут видеть разные клипы.
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