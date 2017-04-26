Одноклассники включили в ТОП выдачи клипы и песни украинских артистов

После новостей о блокировке социальная сеть Одноклассники решила поддержать контент украинских артистов и включила их песни и клипы в топ рекомендуемых видеороликов и аудиосборников.

В музыкальном разделе социальной сети среди интересных сборников пользователям показывается плейлист «Там, де нас нема» с песнями Океана Эльзы, Грибов, Ивана Дорна, Monatik, группы 5’nizza и других.