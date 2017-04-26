График движения электричек между Волгоградом и Волжским частично изменится

С 22 мая в волгоградском регионе вносятся коррективы в движение четырех пригородных поездов, курсирующих между областным центром и городом Волжским.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД, с понедельника по пятницу со станции Волгоград-1 в сторону города-спутника в 5.28 будет отправляться поезд №6421/6422. Прибытие в Волжский – в 6.16.

Обратный утренний рейс будет совершать поезд №6424/6423. Время отправления – в 6.42. В Волгоград пассажиров электричка доставит в 7.30.

Также все пять рабочих дней вечером в сторону Волжского в 17.45 будет отправляться поезд №6433/6434. Прибытие на конечную станцию – в 18.36.