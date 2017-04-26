График движения электричек между Волгоградом и Волжским частично изменится
Сегодня, 16:55ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: ntv.ru
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С 22 мая в волгоградском регионе вносятся коррективы в движение четырех пригородных поездов, курсирующих между областным центром и городом Волжским.
Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД, с понедельника по пятницу со станции Волгоград-1 в сторону города-спутника в 5.28 будет отправляться поезд №6421/6422. Прибытие в Волжский – в 6.16.
Обратный утренний рейс будет совершать поезд №6424/6423. Время отправления – в 6.42. В Волгоград пассажиров электричка доставит в 7.30.
Также все пять рабочих дней вечером в сторону Волжского в 17.45 будет отправляться поезд №6433/6434. Прибытие на конечную станцию – в 18.36.
Обратно в центр Волгограда пассажиры смогут уехать на поезде №6436/6435 в 19.08. Прибытие на станцию Волгоград-1 – в 19.56.
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