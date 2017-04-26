Глава Минобрнауки: ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года
Сегодня, 00:11ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: spyrorealms.weebly.com
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О том, что единый государственный экзамен по истории может стать обязательным, министр образования и науки Ольга Васильева заявляла еще в феврале нынешнего года.
В четверг глава ведомства на лекции «Армия и общество» в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ заявила: «В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше». Об этом сообщает Интерфакс.
Сейчас старшеклассники во время итоговой аттестации в обязательном порядке сдают два предмета - русский язык и математику. В 2015 году тогда еще министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявлял о введении с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку.
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