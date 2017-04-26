Глава Минобрнауки: ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года

О том, что единый государственный экзамен по истории может стать обязательным, министр образования и науки Ольга Васильева заявляла еще в феврале нынешнего года.

В четверг глава ведомства на лекции «Армия и общество» в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ заявила: «В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше». Об этом сообщает Интерфакс.