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Глава Минобрнауки: ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Глава Минобрнауки: ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года
Сегодня, 00:11ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: spyrorealms.weebly.com
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