Для волгоградских врачей провели мастер-класс по скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба становится все популярнее, и на нее уже обращает внимание медицинское сообщество Волгоградской области.

На террасе Центральной Набережной опытный инструктор провел мастер-класс по скандинавской ходьбе.

По информации регионального комитета здравоохранения, в нем приняли участие 50 человек, среди которых были и медицинские специалисты государственных больниц и поликлиник. Вместе с инструктором участники разобрали правильный шаг, постановку рук, позиции, ходьбу с палками и другие нюансы.

Успех скандинавской ходьбы в том что она, действительно, дает эффект. Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует тренировке мышц сердца. Исследователями отмечено, что у пациентов, которые регулярно занимаются скандинавской ходьбой, снижается уровень холестерина в крови, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует общему омоложению организма.