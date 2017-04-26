Для волгоградских врачей провели мастер-класс по скандинавской ходьбе

На террасе Центральной Набережной опытный инструктор провел мастер-класс по скандинавской ходьбе.
По информации регионального комитета здравоохранения, в нем приняли участие 50 человек, среди которых были и медицинские специалисты государственных больниц и поликлиник. Вместе с инструктором участники разобрали правильный шаг, постановку рук, позиции, ходьбу с палками и другие нюансы.
Успех скандинавской ходьбы в том что она, действительно, дает эффект. Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует тренировке мышц сердца. Исследователями отмечено, что у пациентов, которые регулярно занимаются скандинавской ходьбой, снижается уровень холестерина в крови, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует общему омоложению организма.
Кстати, по информации регионального комитета здравоохранения впервые подобный мастер-класс в Волгоградской области был проведен в 2016 году под руководством известной российской фигуристки, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.