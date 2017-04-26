Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Для волгоградских врачей провели мастер-класс по скандинавской ходьбе
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b0+radikal ru
Для волгоградских врачей провели мастер-класс по скандинавской ходьбе
Сегодня, 11:30ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: radikal.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»