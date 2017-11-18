Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Впервые в регионе контрактник по военной ипотеке купил сразу две квартиры
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ipoteka550

Впервые в регионе контрактник по военной ипотеке купил сразу две квартиры

Сегодня, 09:14ОбществоСтанислав ЛопатинФото: structure.mil.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?