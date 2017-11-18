Впервые в регионе контрактник по военной ипотеке купил сразу две квартиры

В Волгоградской области военнослужащий по контракту смог одновременно приобрести две квартиры в новостройках.

Пока такой случай использования военной ипотеки в нашем регионе зафиксирован впервые.

Контрактник купил однокомнатную и двухкомнатную квартиры. Такую сделку ему помог провести один из банков в Волгоградской области.

Как пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), условия накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих позволяют военным приобретать несколько жилых помещений.

Сейчас контрактникам разрешается использовать для приобретения жилья еще и материнский капитал. А если учесть, что на накопительных счетах военных, включенных в реестр участников НИС с 2005 года, уже находится более 3 млн рублей, то по две квартиры контрактники могут приобрести теперь и без использования средств ипотечного кредита, отметили в пресс-службе ЮВО.