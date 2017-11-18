Волжскую школу №35 посетили бойцы полицейского спецотряда «Гром»
Ребята смогли подробно узнать о работе подразделений спецназначения и познакомиться с профессией офицера органов внутренних дел.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, бойцы отряда «Гром» напомнили подросткам о необходимости следить за своим здоровьем и регулярно заниматься спортом. Кроме того, они рассказали школьникам о правовой ответственности за незаконный оборот наркотиков и употребление наркотических средств.
После беседы гости продемонстрировали ребятам образцы стрелкового оружия и спецсредств, которыми вооружена полиция.
А затем бойцы спецназа «Гром» согласились поучаствовать вместе с кадетами в спортивных соревнованиях по комплексу ГТО.
Встреча закончилась чаепитием, во время которого старшеклассники поделились своими впечатлениями.
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