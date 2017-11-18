Художники, рисовавшие Сталинградскую битву без пафоса и прикрас

В выставочном зале музея Машкова открылась выставка масштабного федерального межмузейного проекта «Сталинградская хроника».

Основу экспозиции составляет графика профессиональных художников, ставших очевидцами Сталинградской битвы. Большинство работ, представленных на выставке, были созданы мастерами не в тиши мастерских, а на фронтах во время сражений или в перерыве между боями в Сталинграде 1942-1943 годов. Впечатление усиливается из-за количества участвующих в экспозиции произведений – более 100.

- Концепция выставки – это возможность показать без прикрас жизнь на войне, - рассказывает директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Варвара Озерина. - Вы здесь не найдете работ с батальными сценами или картин с торжественными построениями и парадами. Мы хотели показать другую сторону войны: повседневную жизнь фронтовой жизни.

Чтобы максимально полно раскрыть эту тему обратились к фондам трех федеральных музеев. Это Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве и два волгоградских музея – музея-заповедника «Сталинградская битва» и Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.

Благодаря максимальной документальности работ мы можем видеть лица бойцов и санитарок, ковавших победу в Сталинградской битве, благодаря наброскам представить – как во время войны выглядела выгрузка газет и писем, как работала полевая кухня, и стать свидетелями других жанровых сцен.

- Понимаете, ведь художник начинается не тогда, когда взял в руки карандаш и начал рисовать, - рассказывает куратор выставки «Сталинградская хроника», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Елена Огаркова. – Художник начинается тогда, когда он увидел, что надо изобразить – ведь нередко взгляд художника выхватывает то, на что другие даже бы и не обратили внимание.

Куратор выставки "Сталинградская хроника" Елена Огаркова Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Например, большой рисунок Финогенова «Остатки, съеденных немцами лошадей», хранящийся в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». Эта работа у современного зрителя вызывает настоящий шок, но после Сталинградской битв подобных останков парнокопытных находили немало. Работа, несомненно, отсылает нас к картине Верещагина «Апофеоз войны» - только здесь вместо горы черепов, мы видим гору копыт с подковами ни в чем не повинных уничтоженных мирных животных. И в их уничтожении виновата война.

Произведение Константина Финогенова "Остатки, съеденных немцами лошадей", 1943 год Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

К художникам на фронте не относились, как к некой помехе, к балласту, которые мешают. Художников уважали и многие просили нарисовать свой портрет, чтобы отправить его родным и близким. Художники соглашались – невозможно отказать тем, кто каждую секунду рискует жизнью. На выставке, помимо картин, расставлены баннеры с цитатами из писем и дневников художников, органично дополняющих картины. Художник Богородский вспоминал: «В Сталинграде я делал зарисовки в альбом у Волги. Вдруг раздался взрыв мины, брызги крови обагрили мой рисунок. Оказывается, осколком ранило в плечо стоящего около меня матроса. Этот матрос, бледный, как смерть, вместо того, чтобы немедленно бежать в санбат, взволнованно мне говорит: ради Бога, простите, товарищ художник, что я Вам рисунок испортил».

Но не думайте, что только мужчины-художники сильно, пронзительно и бесстрашно изображали Сталинградскую битву. Женщины-художницы не отставали от них. Так, одной из гордостью выставки являются три эскиза сталинградки Надежды Черниковой.

- Это чудо, что эти работы сохранились, - рассказывает Елена Огаркова, - также чудо, что они были нарисованы, потому что Надежда Елисеевна их создавала во время бомбежки. Можете себе представить, кто бы в этот час взялся за кисть? А она, как женщина-художник, выполнила свой долг художника. Она берет с собой из дома этюдник и несколько тюбиков краски, а когда она, ее мама, сестра и двое маленьких деток переправляются на левый берег Волги, то первое, что делает художница, это рисует пылающий Сталинград.

Произведение Надежды Черниковой "Август 1942 года. Сталинград" 1942 год Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

Впечатляют и работы художницы Зои Зайончковкой. До войны она работала художником на фарфоровом заводе, в начале войны была принята в газету «Гудок» и в 1943 году была командирована редакцией в Сталинград. Она сохранила нежнейшую «фарфоровую» технику, и когда тонкой и прозрачной акварелью художница рисует разрушенный Сталинград, этот контраст особенно впечатляет.

Произведение Зои Зайончковской "Сталинград", 1943 год Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

- Эти работы показывают будни войны и так как они написаны очевидцами событий, то их документальность максимальная, что является для нас особенно ценным, - подчеркнула куратор выставки.