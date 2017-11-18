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Художники, рисовавшие Сталинградскую битву без пафоса и прикрас
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Художники, рисовавшие Сталинградскую битву без пафоса и прикрас

Сегодня, 20:32ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ ИА "НовостиВолгограда.ру"
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