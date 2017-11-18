Художники, рисовавшие Сталинградскую битву без пафоса и прикрас
Основу экспозиции составляет графика профессиональных художников, ставших очевидцами Сталинградской битвы. Большинство работ, представленных на выставке, были созданы мастерами не в тиши мастерских, а на фронтах во время сражений или в перерыве между боями в Сталинграде 1942-1943 годов. Впечатление усиливается из-за количества участвующих в экспозиции произведений – более 100.
- Концепция выставки – это возможность показать без прикрас жизнь на войне, - рассказывает директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Варвара Озерина. - Вы здесь не найдете работ с батальными сценами или картин с торжественными построениями и парадами. Мы хотели показать другую сторону войны: повседневную жизнь фронтовой жизни.
Чтобы максимально полно раскрыть эту тему обратились к фондам трех федеральных музеев. Это Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве и два волгоградских музея – музея-заповедника «Сталинградская битва» и Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.
Благодаря максимальной документальности работ мы можем видеть лица бойцов и санитарок, ковавших победу в Сталинградской битве, благодаря наброскам представить – как во время войны выглядела выгрузка газет и писем, как работала полевая кухня, и стать свидетелями других жанровых сцен.
- Понимаете, ведь художник начинается не тогда, когда взял в руки карандаш и начал рисовать, - рассказывает куратор выставки «Сталинградская хроника», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова Елена Огаркова. – Художник начинается тогда, когда он увидел, что надо изобразить – ведь нередко взгляд художника выхватывает то, на что другие даже бы и не обратили внимание.
Например, большой рисунок Финогенова «Остатки, съеденных немцами лошадей», хранящийся в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». Эта работа у современного зрителя вызывает настоящий шок, но после Сталинградской битв подобных останков парнокопытных находили немало. Работа, несомненно, отсылает нас к картине Верещагина «Апофеоз войны» - только здесь вместо горы черепов, мы видим гору копыт с подковами ни в чем не повинных уничтоженных мирных животных. И в их уничтожении виновата война.
К художникам на фронте не относились, как к некой помехе, к балласту, которые мешают. Художников уважали и многие просили нарисовать свой портрет, чтобы отправить его родным и близким. Художники соглашались – невозможно отказать тем, кто каждую секунду рискует жизнью. На выставке, помимо картин, расставлены баннеры с цитатами из писем и дневников художников, органично дополняющих картины. Художник Богородский вспоминал: «В Сталинграде я делал зарисовки в альбом у Волги. Вдруг раздался взрыв мины, брызги крови обагрили мой рисунок. Оказывается, осколком ранило в плечо стоящего около меня матроса. Этот матрос, бледный, как смерть, вместо того, чтобы немедленно бежать в санбат, взволнованно мне говорит: ради Бога, простите, товарищ художник, что я Вам рисунок испортил».
Но не думайте, что только мужчины-художники сильно, пронзительно и бесстрашно изображали Сталинградскую битву. Женщины-художницы не отставали от них. Так, одной из гордостью выставки являются три эскиза сталинградки Надежды Черниковой.
- Это чудо, что эти работы сохранились, - рассказывает Елена Огаркова, - также чудо, что они были нарисованы, потому что Надежда Елисеевна их создавала во время бомбежки. Можете себе представить, кто бы в этот час взялся за кисть? А она, как женщина-художник, выполнила свой долг художника. Она берет с собой из дома этюдник и несколько тюбиков краски, а когда она, ее мама, сестра и двое маленьких деток переправляются на левый берег Волги, то первое, что делает художница, это рисует пылающий Сталинград.
Впечатляют и работы художницы Зои Зайончковкой. До войны она работала художником на фарфоровом заводе, в начале войны была принята в газету «Гудок» и в 1943 году была командирована редакцией в Сталинград. Она сохранила нежнейшую «фарфоровую» технику, и когда тонкой и прозрачной акварелью художница рисует разрушенный Сталинград, этот контраст особенно впечатляет.
- Эти работы показывают будни войны и так как они написаны очевидцами событий, то их документальность максимальная, что является для нас особенно ценным, - подчеркнула куратор выставки.
Постоянная практика Волгоградского музея им. Машкова – это проведение мероприятий в рамках выставочного пространства. Тему диктует экспозиция, что логично и в программе мероприятий обычно проходят лекции, мастер-классы и другие форматы проектов. В выставочных залах, где размещается открывшаяся выставка «Сталинградская хроника», из ближайших мероприятий - это лекция хранителя фондов историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Ивана Коротков - «Оружие Сталинградской битвы». Лекция состоится 22 ноября в 17.00.
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