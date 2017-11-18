Бронекатер БК-31 восстановят в Волгограде на народные деньги

Бронекатер БК-31, который судя по косвенным признакам – маневренность, набор оружия и боеприпсов, маршрут следования осуществлял диверсионную деятельность и героически погиб, сейчас спустя лет 75 лет буквально воскрес из волжских глубин.

Усилиями специалистов Военно-исторического музея «Наследие» и меценатов, профинансировавших подъем катера, он имеет все шансы обрести вторую жизнь и стать живым свидетельством подвига героев речников для будущих поколений.

В ходе круглого стола, посвященного операции по подъему БК-31 со дна Волги, было высказано несколько предложений, в каком же варианте должен быть исполнен будущий памятник бронекатеру.

- С одной стороны, чтобы передать весь трагизм войны и подчеркнуть мужество героев речников, необходимо оставить катер в первозданном виде, восстановив лишь его конструкцию, - заметил присутствующий на обсуждении депутат Волгоградской областной Думы Александр Осипов.

Большое значение для популярности памятника у волгоградцев будет иметь возможность доступа к нему.

- Не просто посмотреть со стороны, а залезть, походить, прикоснуться, подобно тому, как происходит «общение» мальчишек с экспонатами на территории музея-панорамы «Сталинградская битва», - высказала свою точку зрении корреспондент Первого канала Елена Пич.

Но какое бы решение не было принято, свой вклад в будущую экспозицию с БК-31 может сделать каждый волгоградец.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru