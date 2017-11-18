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Аэродром в Средней Ахтубе станет учебной базой по подготовке к армии
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Аэродром в Средней Ахтубе станет учебной базой по подготовке к армии

Сегодня, 17:45ОбществоСветлана АлекбароваФото: uposter.ru
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