Аэродром в Средней Ахтубе станет учебной базой по подготовке к армии

Накануне юбилейной даты - 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом - губернатор Андрей Бочаров и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и общественной организацией.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, соглашение предусматривает сотрудничество региона и «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» в реализации проекта по формированию Волгоградского авиационно-спортивного центра. В результате на аэродроме в Среднеахтубинском районе появится полноценная учебно-тренировочная база по подготовке к военной службе.

- Подписав соглашение, мы расширяем спектр сотрудничества с ДОСААФ России, — сказал Андрей Бочаров. — Мы рассматриваем создание отдельного центра в Волгоградской области, где будут проходить различные мероприятия, выполняться задачи ДОСААФ, где молодые люди получат возможность готовиться к будущей жизни.

Председатель ДОСААФ, со своей стороны, особо отметил работу нашего региона по патриотическому воспитанию молодежи.

- Новый авиационно-спортивный центр позволит молодым людям найти применение своим запросам, самовыразиться, реализоваться. Центр должен быть многофункциональным, чтобы молодежь на полосах препятствий, мототреках, военно-тактических полях, плоскостных объектах другой направленности смогла получить тот адреналин, который она не получит в городских условиях, — сказал Александр Колмаков.

Напомним, в этом году ДОСААФ России исполнилось 90 лет. Юбилею был посвящен Всероссийский автопробег «С востока на запад России», который в августе принимал Волгоград. Тогда на Центральной набережной волгоградцы увидели впечатляющее авиашоу пилотажной группы «Русь» и прыжки парашютистов.