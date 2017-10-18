Жители Краснооктябрьского района дали наводку велоконтролю

Велоконтроль едет в Краснооктябрьский. В субботу, 21 октября, городские активисты и заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков отправятся на поиски проблемных мест района.

В прошлые выходные рейду помешала погода – периодически срывающийся дождь и, как следствие, скользкий асфальт. Но участники особо не расстроились, ведь у горожан появилась дополнительная неделя, чтобы сообщить о проблемных местах по соседству.

Возможностью местные жители воспользовались. На сегодняшний день набралось несколько десятков неухоженных и требующих внимания территорий. Некоторые пользователи соцсетей, а именно там велся учет, выложили целые списки таких мест: «На пересечении Еременко и Штеменко, на развороте, не доложили до бордюра около 10 см асфальта, вкупе с недостатком мелкой фракции все это весной будет вскрываться. Пересечение Еременко и Хользунова в сторону центра отсутствует остановка, хотя сотни людей там ежедневно садятся на транспорт. Остановка «Медтехника». Около киоска быстрого питания машины стоят в два ряда, в ближайших дворах постоянный мусор от потребителей».

И таких проблемных адресов много. На их основе будет составлен маршрут поездки.

- Если знаете проблемные места, пишите в комментарии для создания маршрута. Приезжайте и приглашайте друзей, -призывает волгоградцев организатор велоконтроля Серго Нарсия.