Возле роддома №2 его сотрудники высадили саженцы крымской сосны
Сегодня, 13:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Primechaniya.ru
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В Волгограде возле клинического родильного дома №2 появилась новая хвойная аллея, которую высадили сотрудниками медучреждения совместно со специалистами регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облкомприроды, мероприятие прошло в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Новая аллея состоит из 15 саженцев крымской сосны, выращенных в питомнике Среднеахтубинского лесничества.
В Волгоградской области крымская сосна хорошо приживается - она очень светолюбива и хорошо принимается на открытых солнечных участках. Кстати, это дерево -долгожитель, в природе она может прожить 500-600 лет.
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Фото: oblkompriroda.volgograd.ru
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