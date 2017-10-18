Возле роддома №2 его сотрудники высадили саженцы крымской сосны

В Волгоградской области крымская сосна хорошо приживается - она очень светолюбива и хорошо принимается на открытых солнечных участках. Кстати, это дерево -долгожитель, в природе она может прожить 500-600 лет.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облкомприроды, мероприятие прошло в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Новая аллея состоит из 15 саженцев крымской сосны, выращенных в питомнике Среднеахтубинского лесничества.

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