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Возле роддома №2 его сотрудники высадили саженцы крымской сосны
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Возле роддома №2 его сотрудники высадили саженцы крымской сосны

Сегодня, 13:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Primechaniya.ru
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