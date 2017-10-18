Волгоградские ветеринары спасли раненого коршуна

Раненый коршун, найденный на обочине дороги в Городищенском районе Волгоградской области, поправляется после операции. Накануне птицу перевезли в зоодворик при Свято-Духовом монастыре в областном центре.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, умирающего коршуна около недели назад подобрал возле трассы водитель из Воронежской области. О своей находке автомобилист рассказал сотрудникам облкомприроды, которые доставили птицу в ветеринарную клинику.

Прогнозы специалистов были мрачными: ветеринары опасались, что коршун не выживет. Из-за тяжёлых повреждений птице пришлось ампутировать крыло. Однако пернатый хищник выдержал операцию и пошёл на поправку, так что его решили отдать на содержание в Свято-Духов монастырь — там уже четырнадцать лет действует зоосад, основанный иеромонахом Василиском, орнитологом по образованию.