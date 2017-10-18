Волгоградские ветеринары спасли раненого коршуна
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, умирающего коршуна около недели назад подобрал возле трассы водитель из Воронежской области. О своей находке автомобилист рассказал сотрудникам облкомприроды, которые доставили птицу в ветеринарную клинику.
Прогнозы специалистов были мрачными: ветеринары опасались, что коршун не выживет. Из-за тяжёлых повреждений птице пришлось ампутировать крыло. Однако пернатый хищник выдержал операцию и пошёл на поправку, так что его решили отдать на содержание в Свято-Духов монастырь — там уже четырнадцать лет действует зоосад, основанный иеромонахом Василиском, орнитологом по образованию.
Это далеко не единственный случай, когда в Волгоградской области экологи и добровольцы-энтузиасты спасают раненых птиц. Например, сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» до сих пор выхаживают редкого орлана-белохвоста. Чтобы наладить централизованное лечение диких птиц, областной комитет природных ресурсов сейчас прорабатывает возможность создания в регионе специального реабилитационного центра — планируется, что в нём при участии волонтёров будут ухаживать за редкими представителями животного мира, после чего выпускать их обратно на волю.
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