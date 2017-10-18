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Волгоградские ветеринары спасли раненого коршуна
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские ветеринары спасли раненого коршуна

Сегодня, 10:44ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба комитета экологии и природных ресурсов Волгоградской области
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