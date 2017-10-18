Волгоградская область полностью готова к прохождению отопительного сезона

В 69-ти регионах страны стартовал отопительный сезон — об этом сегодня говорилось на всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. В селекторе приняла участие вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, вице-премьер отметил высокую готовность к зиме жилищного фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей - на сегодняшний день она составляет более 99%.

В Волгоградской области предприятия ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100 %, в настоящий момент идет активное подключение потребителей к теплу во всех муниципальных образованиях региона.

Из 10618 многоквартирных домов тепло пришло в 6445, также запущено отопление в 854 школах (из 901), в 273 больницах (из 286) и в 705 детских садах (из 722). Подача тепла в очередные объекты еще продолжается.

В муниципальных районах и городских округах действуют оперативные штабы по подготовке к зиме. Координирует работу всех ведомств и муниципальных образований специальная межведомственная комиссия, сообщищи в облдаминистрации.