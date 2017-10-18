Волгоградская область полностью готова к прохождению отопительного сезона
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, вице-премьер отметил высокую готовность к зиме жилищного фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей - на сегодняшний день она составляет более 99%.
В Волгоградской области предприятия ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100 %, в настоящий момент идет активное подключение потребителей к теплу во всех муниципальных образованиях региона.
Из 10618 многоквартирных домов тепло пришло в 6445, также запущено отопление в 854 школах (из 901), в 273 больницах (из 286) и в 705 детских садах (из 722). Подача тепла в очередные объекты еще продолжается.
В муниципальных районах и городских округах действуют оперативные штабы по подготовке к зиме. Координирует работу всех ведомств и муниципальных образований специальная межведомственная комиссия, сообщищи в облдаминистрации.
ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее сообщало, что в областной инспекции Госжилнадзора и во всех муниципалитетах начали работать горячие линии по отоплению, по телефонам которых жители могут сообщать о проблемах с подачей тепла.
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