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Волгоградская область полностью готова к прохождению отопительного сезона
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградская область полностью готова к прохождению отопительного сезона

Сегодня, 15:11ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Trubservice.ru
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