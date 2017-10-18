Волгоградка из-за долгов чуть не лишилась шанса на брак с иностранцем

Жительница Дзержинского района Волгограда едва не лишилась возможности сочетаться браком с гражданином Италии из-за неоплаченной задолженности. История не обошлась без слёз и даже имитации обморока, но завершилась благополучно.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФССП, за 38-летней волгоградкой числился долг по кредитам на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства женщине ограничили выезд за пределы России. Однако должницу это не смутило: она готовилась к свадьбе с итальянцем и не обращала внимания на такие мелочи, как просроченные платежи по кредитам.