Волгоградка из-за долгов чуть не лишилась шанса на брак с иностранцем
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФССП, за 38-летней волгоградкой числился долг по кредитам на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства женщине ограничили выезд за пределы России. Однако должницу это не смутило: она готовилась к свадьбе с итальянцем и не обращала внимания на такие мелочи, как просроченные платежи по кредитам.
С суровой реальностью женщина столкнулась в аэропорту, где ей сообщили об ограничении на выезд из страны. Волгоградка попыталась разжалобить стражей порядка рыданиями и демонстративной «потерей сознания», однако успеха не добилась и была вынуждена оплатить долг. Невеста итальянца не только полностью рассчиталась по всем кредитам, но и выплатила семипроцентный исполнительский сбор. Только после этого ей позволили отправиться в Италию, где она наконец стала законной супругой местного резидента.
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