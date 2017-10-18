В Волгоградской области 19 семей погорельцев приобрели новое жилье

В Волгоградской области больше половины семей, потерявших свое жилье в результате августовских пожаров, уже готовятся справить новоселье в новых квартирах и домах.

По распоряжению правительства РФ пострадавшим в Волгоградской области было выдано 26 государственных жилищных сертификатов (ГЖС). И вот уже 19 семей готовятся въехать в новое жилье: заключено 14 сделок и пять договоров купли-продажи находятся в стадии оформления, рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В настоящее время оставшиеся семьи еще определяются с выбором и собирают необходимые документы.

По информации регионального комитета строительства, августовские погорельцы приобретают жилье в родных селах, а также в Волжском и Средней Ахтубе.

Сертификаты выделялись в соответствии с установленной для региона Минстроем России стоимости одного квадратного метра общей площади жилья – 31,1 тысячи рублей и социальной нормы. Так, 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких граждан, 42 метра — на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилого помещения, пояснили в облстрое.