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В Волгоградском регионе число благоустроенных усадеб увеличится на сотню
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградском регионе число благоустроенных усадеб увеличится на сотню

Сегодня, 08:15ОбществоФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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