В Волгоградском регионе число благоустроенных усадеб увеличится на сотню

В следующем году программа благоустройства сельских поселений охватит еще больше территорий. На расширенном заседании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области, глава региона Андрей Бочаров озвучил цифру – 100.

Такое решение обусловлено положительными откликами граждан. Многие старожилы признаются, что таким красивым и ухоженным свое поселение не видели давно.

- Программа дает положительные результаты. В 2017-ом гранты, в среднем по 3 миллиона рублей, направлены на ремонт 90 центральных усадьб. Комиссия ездила, смотрела – сделано хорошо и достойно. В следующем году планируем подойти к отметке «100». Деньги в бюджет заложены, - подвел итоги глава региона Андрей Бочаров.

Глава Качалинского сельского поселения Елена Кудлаева сегодня с гордостью говорит о результатах преображения подведомственной территории. Хутор Качалино в этом году вошел в число 90 субъектов – получателей гранта. На выделенные средства удалось благоустроить парк «Молодежный», работы завершились 1 октября.