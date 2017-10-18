В Волгоградском регионе число благоустроенных усадеб увеличится на сотню
Такое решение обусловлено положительными откликами граждан. Многие старожилы признаются, что таким красивым и ухоженным свое поселение не видели давно.
- Программа дает положительные результаты. В 2017-ом гранты, в среднем по 3 миллиона рублей, направлены на ремонт 90 центральных усадьб. Комиссия ездила, смотрела – сделано хорошо и достойно. В следующем году планируем подойти к отметке «100». Деньги в бюджет заложены, - подвел итоги глава региона Андрей Бочаров.
Глава Качалинского сельского поселения Елена Кудлаева сегодня с гордостью говорит о результатах преображения подведомственной территории. Хутор Качалино в этом году вошел в число 90 субъектов – получателей гранта. На выделенные средства удалось благоустроить парк «Молодежный», работы завершились 1 октября.
- Такие проекты нужны хотя бы только потому, что участвуют все жители. Они объединяются, советуются, что сделать в первую очередь. Какой комплекс работ необходимо провести. И когда вложено столько сил, души в создание красивого место отдыха, рука не поднимется его испортить. Вот мы вложили в парк душу, поэтому будем его сохранять, ухаживать и передавать опыт молодому поколению, - рассказала Елена Кудлаева.
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