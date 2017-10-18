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В регионе приведено в нормативное состояние 170 километров дорог
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Dsc 0327

В регионе приведено в нормативное состояние 170 километров дорог

Сегодня, 17:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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