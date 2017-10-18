В регионе приведено в нормативное состояние 170 километров дорог

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области наш регион стал пилотной площадкой программы, в рамках которой в этом году проводится 151 мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние 170 километров дорог.

Сейчас комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области формирует проект аналогичной «дорожной» программы на 2018 год. В ее рамках предусмотрено приведение в порядок еще большего количества региональных дорог — без малого 335 километра дорожной сети региона. Важный момент - при реализации проекта будут учитываться пожелания жителей города и области. Для этого предложения граждан принимаются в профильном ведомстве по адресу электронной почты [email protected].