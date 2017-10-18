В регионе приведено в нормативное состояние 170 километров дорог
Сейчас комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области формирует проект аналогичной «дорожной» программы на 2018 год. В ее рамках предусмотрено приведение в порядок еще большего количества региональных дорог — без малого 335 километра дорожной сети региона. Важный момент - при реализации проекта будут учитываться пожелания жителей города и области. Для этого предложения граждан принимаются в профильном ведомстве по адресу электронной почты [email protected].
В 2014-2017 годах в регионе дорожными работами были охвачены около 1,5 тысячи километров автотрасс. В Волгоградской области построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства, а в Волгограде с 2014 года было отремонтировано 250 километров дорог, обустроены дорожные подъезды к 90 школам и проведены ремонтные работы внутриквартальных проездов.
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