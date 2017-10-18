В кукольном театре готовят премьеру «старой» и доброй сказки «Колобок»

До конца года Волгоградский кукольный театр планирует представить без малого три премьеры.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского кукольного театра, это будут интерактивный спектакль «Колобок» для самых маленьких зрителей, новогодний спектакль «Солнышко и снежные человечки» и сказка «Правда и Кривда».

Известны даты премьерных показов двух первых сказок. Так, «старая», добрая и любимая не одним поколением детей сказка «Колобок» состоится 5 ноября, а показ спектакля «Солнышко и Снежные человечки» приурочен к новогодним праздникам и его премьера намечена на 23 декабря. А вот дата премьеры сказки «Правда и Кривда» ещё пока не назначена.

- «Колобок» был выбран для постановки, потому как для самых маленьких детей у нас в театре не так много спектаклей, пожалуй, только «Курочка Ряба», - рассказывает главный художник Волгоградского областного театра кукол Анна Кеменева. - «Колобок» очень доступен для детей. Это будет камерный игровой спектакль, построенный на взаимодействии начинающих зрителей и персонажей сказки, кукол. Дети и их родители буду находиться как бы внутри спектакля — они станут соучастниками процесса.

Новогодний спектакль «Солнышко и Снежные человечки», постановкой которого занимается Владимир Ташлыков будет представлять собой традиционный ширмовый спектакль, в котором прозвучит замечательная история о том, как Снежные человечки пожертвовали собой ради тепла и весны.