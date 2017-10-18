В Калаче-на-Дону готовится к сдаче еще один долгострой
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», решение о достройке здания училища, готового на 80%, принял губернатор Андрей Бочаров в рамках реализации плана мероприятий к празднованию 75-летия Сталинградской Победы.
По информации пресс-службы облкомстроя, работы первого этапа включали в себя устройство современного вентилируемого фасада здания, замену кровли, окон, дверей и входных групп, установку пандуса для доступа маломобильных групп населения. Сейчас строительно-монтажные работы выполнены на 100%, в завершающей стадии находятся мероприятия по благоустройству прилегающей территории.
В 2018 году будет реализован второй этап, в который войдет модернизация внутренних инженерных сетей и оборудования, отделка помещений, устройство пожарных проездов и парковок.
Помимо строительства учебного корпуса ПУ №13, в соответствии с планом мероприятий к празднованию 75-летия Победы под Сталинградом в Калачевском районе идет строительство универсального спортивного зала в Ильевской средней школы города Пятиморска. Он рассчитан на 30 человек и предназначен для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом.
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