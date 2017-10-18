Соцсеть «ВКонтакте» запустила цикл онлайн-лекций ведущих университетов

Социальная сеть «ВКонтакте» в сотрудничестве с Минобрнауки России покажет в прямом эфире научные лекции из ведущих вузов страны.

Трансляции пройдут в сообществе Минобрнауки России. Он будут вестись из десятков федеральных и региональных университетов, включая МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет.

Цикл онлайн-лекций начался с семинаров МФТИ по искусственному интеллекту. А в среду, 18 октября, с 15 часов по московскому времени началась трансляция лекции создателя Alibaba Group Джека Ма «Предпринимательское дело, технологии и будущее торговли» в МГУ имени М.В.Ломоносова (vk.com/wall-30558759_38427).

В четверг, 19 октября, в 19:00 по московскому времени Парк науки ННГУ запустит серию лекций «Лобачевский Lab». В этот же день в 11:00 в Плехановском университете выступит Ник Вуйчич.