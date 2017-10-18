Соцсеть «ВКонтакте» запустила цикл онлайн-лекций ведущих университетов
Трансляции пройдут в сообществе Минобрнауки России. Он будут вестись из десятков федеральных и региональных университетов, включая МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет.
Цикл онлайн-лекций начался с семинаров МФТИ по искусственному интеллекту. А в среду, 18 октября, с 15 часов по московскому времени началась трансляция лекции создателя Alibaba Group Джека Ма «Предпринимательское дело, технологии и будущее торговли» в МГУ имени М.В.Ломоносова (vk.com/wall-30558759_38427).
В четверг, 19 октября, в 19:00 по московскому времени Парк науки ННГУ запустит серию лекций «Лобачевский Lab». В этот же день в 11:00 в Плехановском университете выступит Ник Вуйчич.
Все прямые трансляции также будут опубликованы в сообществе Минобрнауки России. Они доступны для всех пользователей и сообществ ВКонтакте: как через приложение VK Live для iOS и Android, так и с помощью компьютера и профессионального оборудования.
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