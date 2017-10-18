Подрядчика, работающего во дворе по ул. Комсомольской, может ждать штраф

Подрядчик, который проводит благоустройство во дворе по адресу ул. Комсомольская, 10, предупрежден муниципальной службой заказчика о возможных штрафных санкциях.

Причина - несоблюдение согласованного графика выполнения работ. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, чтобы избежать штрафных санкций организация внесла изменения в план работ, увеличила число техники и рабочих на объекте.

В результате, сейчас во дворе уже ведется укладка асфальтобетона, а в случае благоприятных погодных условий ремонт внутриквартальных дорог будет завершен уже на следующей неделе. В целом, основной перечень работ во дворах, согласно муниципальной программе по формированию современной городской среды, должен быть завершен к началу декабря. К этому сроку подрядчик должен восстановить дорожное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, установить детские площадки и лавочки с урнами, а также сделать уличное освещение.

Сейчас во дворе на Комсомольской, 10, уже установлена детская игровая площадка, и дело остается за ремонтном дорожного полотна.