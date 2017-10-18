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Подрядчика, работающего во дворе по ул. Комсомольской, может ждать штраф
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Подрядчика, работающего во дворе по ул. Комсомольской, может ждать штраф

Сегодня, 17:20ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 1tulatv.ru
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