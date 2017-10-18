Новогодние праздники продлятся у россиян 10 дней
Эти новогодние каникулы будут длиннее прошлогодних на два дня и продлятся в общей сложности 10 дней. Подготовиться к празднику россияне смогут заранее, с 30 декабря, и будут отдыхать до 8 января включительно.
Для того, чтобы жители страны могли полноценно отдохнуть не только на Новый год, в 2018-ом правительство постановило перенести несколько выходных дней. Так, суббота и воскресенье 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
Таким образом, в 2018 году россияне будут три дня отмечать День защитника Отечества - с 23 по 25-е февраля, четыре дня, с 8 по 11 марта - Международный женский день, также четыре дня, с 29 апреля по 2 мая - праздник Весны и Труда, один день 9 мая - День Победы, по три дня - День России ( с 10 по 12 июня) и День народного единства ( с 3 по 5 ноября).
+7 937 708 14 50