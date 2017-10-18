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Новогодние праздники продлятся у россиян 10 дней
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Kalendar prazdnikov i vihodnih 2018 1 1 702x336

Новогодние праздники продлятся у россиян 10 дней

Сегодня, 10:27ОбществоМарина СабадашФото: https://god2018.org/kalendar-prazdnikov-i-vihodnih-2018/
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