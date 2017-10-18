Новогодние праздники продлятся у россиян 10 дней

Правительство Российской Федерации утвердило календарь выходных дней на 2018 год. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте кабмина.

Эти новогодние каникулы будут длиннее прошлогодних на два дня и продлятся в общей сложности 10 дней. Подготовиться к празднику россияне смогут заранее, с 30 декабря, и будут отдыхать до 8 января включительно.

Для того, чтобы жители страны могли полноценно отдохнуть не только на Новый год, в 2018-ом правительство постановило перенести несколько выходных дней. Так, суббота и воскресенье 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.