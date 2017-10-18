Ник Вуйчич: «У меня ни рук, ни ног. Но у меня большие мечты»

На Всероссийский фестиваль молодежи приехал Ник Вуйчич. В Сочи австралийский оратор, меценат, писатель провел с участниками дискуссию, больше похожую на разговор по душам.

Вся его жизнь – одна мотивация. Ник родился с синдромом тетраамелии - редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх конечностей.

Его поддерживали родители, он посещал школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, но было тяжело. Не столько физически, сколько морально. Были срывы, неуверенность в себе замкнутость. Так длилось годами, но в один день Ник решил круто изменить свою жизнь.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Мне было 15 лет, и я наконец-то преодолел неуверенность в себе, сказав: «Если у Бога есть для меня план, я готов!»

С этого момента от прежнего Ника Вуйчича не осталось и следа. Он перенес операцию по хирургическому разделению пальцев на частичной стопе, научился ходить, плавать, кататься на скейте, сёрфинговой доске, работать на компьютере и писать. Сейчас автор книг печатает со скоростью 43 слова в минуту.

- В стремлении к самостоятельности я даже когда-то чистил пол с помощью лица и шеи. Но это были мои заработанные деньги. Однажды уборщик в школе мне как-то сказал: «Ты будешь оратором», - поделился опытом со студентами Ник Вуйчич. Периодически у участников дискуссии, да и у самого оратора, на глазах появлялись слезы. История становления затронула сердца каждого, кто находился в эти минуты на площадке.

Сегодня Ник объездил 68 стран, провел 3000 бесед, 8 миллионов человек узнали на примере его истории, как жить со своими недостатками, как найти смысл жизни и не опускать руки, видеть этот мир в ярких красках.

- Есть ли у вас ментор (наставник – прим.ред.)? – прозвучал вопрос из зала. - Ментор? Ну я читаю книги. Например, Джона Максвелла. У меня хорошие друзья, они занимаются бизнесом - и вдохновляют меня. Следом буквально посыпались вопросы из зала. Студенты попросили дать универсальный рецепт – как преодолеть себя. На что получили ответ: «Всегда помни: ты не терпишь неудачу. Ты пробуешь». А затем разговорились о семье и семейных ценностях.

- Второй счастливый день в моей жизни - когда встретил супругу и влюбился до беспамятства. Она мое вдохновение. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, то покупаю жене цветы и иду с ней на свидание. Если я приношу телефон за стол, супруга кладет его на самую высокую полку, где я не достану. «Когда ты с семьёй, ты с семьёй», говорит она. Согласен с ней всецело, - рассказывает Ник подробности.

Сегодня у Канаэ Мияхаре и Ника Вуйчича двое детей. В июне стало известно, в семье будет прибавление – двое близнецов и двойное счастье. Оратор в России не первый раз, он уже читал лекции в Москве и даже снялся в известном ток-шоу.

Напоследок молодежь поинтересовалась у Ника о его отношении к самой большой стране в мире. В ответ получили эмоциональный возглас.

- Россия, я люблю тебя! Я действительно люблю Россию. На фестивале колоссальная энергетика. После Сочи заведу страницу в Фейсбуке на русском языке. Вы будете моими друзьями? - спросил Ник.