Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Ник Вуйчич: «У меня ни рук, ни ног. Но у меня большие мечты»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dsc 2279

Ник Вуйчич: «У меня ни рук, ни ног. Но у меня большие мечты»

Сегодня, 18:30ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона