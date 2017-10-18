«Народным участковым» в регионе стал капитан полиции из Советского района
На победу претендовал 31 претендент. Но в ходе онлайн-голосования на официальном сайте областного Главка МВД всех опередил капитан полиции из Советского района города Волгограда Роман Зуев. Второе и третье место заняли участковые капитан Василий Евтеев из Палласовского района и старший лейтенант Артем Бирюков из города Котово.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, старший участковый уполномоченный полиции Роман Зуев пришел в органы внутренних дел в 2007 году. Ежедневно ему приходится обслуживать административный участок, на котором проживает более 6 тысяч человек, находятся многочисленные учебные заведения.
Свою профессию Роман считает очень ответственной и к ней стремился с детства. Каждый день к нему приходят десятки жителей Советского района, доверяя свои проблемы.
Капитан полиции пользуется уважительным и доброжелательным отношением к нему со стороны большинства жителей своего участка. Слова благодарности граждан за оказанную помощь он считает своим профессиональным достижением.
Теперь Роману Зуеву предстоит представлять волгоградский регион на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый-2017» в Москве.
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