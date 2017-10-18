«Народным участковым» в регионе стал капитан полиции из Советского района

В Волгоградской области подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса на звание народного участкового уполномоченного полиции.

На победу претендовал 31 претендент. Но в ходе онлайн-голосования на официальном сайте областного Главка МВД всех опередил капитан полиции из Советского района города Волгограда Роман Зуев. Второе и третье место заняли участковые капитан Василий Евтеев из Палласовского района и старший лейтенант Артем Бирюков из города Котово.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, старший участковый уполномоченный полиции Роман Зуев пришел в органы внутренних дел в 2007 году. Ежедневно ему приходится обслуживать административный участок, на котором проживает более 6 тысяч человек, находятся многочисленные учебные заведения.

Свою профессию Роман считает очень ответственной и к ней стремился с детства. Каждый день к нему приходят десятки жителей Советского района, доверяя свои проблемы.

Капитан полиции пользуется уважительным и доброжелательным отношением к нему со стороны большинства жителей своего участка. Слова благодарности граждан за оказанную помощь он считает своим профессиональным достижением.